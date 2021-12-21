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Общество21 декабря 2021 10:47

Аксенов заявил о снижении доходов крымчан

По словам главы, этот вопрос стоит первым на повестке дня
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Для решения задач создана специальная рабочая группа

Для решения задач создана специальная рабочая группа

Фото: Никита ПОЛЬКО

Глава Крыма заявил, что доходы населения падают и эту проблему нельзя игнорировать. По этой причине принято решение создать рабочую группу, которая будет предлагать нестандартные решения для улучшения ситуации.

- Необходимо проработать каждое направление, каждую отрасль и создать инструменты, которые позволят повысить эффективность производительности и, как следствие, должны позитивно повлиять на доходы крымчан, - написал Аксенов на своей официальной странице ВКонтакте.

Для улучшения ситуации с доходами населения между Совмином Крыма и республиканскими профсоюзами и объединениями работодателей подписано соглашение, которое будет реализовываться до 2024 года. По мнению главы, это важно для жителей республики, ведь вопрос доходов населения «сегодня стоит на первом месте в повестке дня».

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