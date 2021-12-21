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Происшествия21 декабря 2021 14:33

Программист крупной компании из Симферополя попался с пакетом конопли

Дома молодой человек хранил несколько кустов марихуаны
Авторы (2):
Иван РУНЕВ
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
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За хранение наркотиков дома крымчанину грозит до 10 лет лишения свободы.

За хранение наркотиков дома крымчанину грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото: Архив "КП"

Каждый день после работы симферополец Андрей выходил на прогулку. Уже несколько лет 25-летний парень работал программистом в крупном медиахолдинге. После целого дня за компьютером он спускался во двор на улице Балаклавской и проходил несколько улиц. Чтобы было нескучно, с собой он брал сигареты и пакетик марихуаны.

Вечером 16 декабря программист решил не нарушать традиции. Закончил работу, надел куртку, в карман положил заветный мешочек и вышел во двор. но когда Андрей спустился, то коло своего дома обнаружил полицейских. Чтобы не вызывать никаких подозрений, крымчанин решил выкинуть сверток с наркотиками на землю и уйти. Но сделать все ловко не получилось, и сотрудники МВД заметили неладное.

Парень решил не отрицать, что это его наркотики. Как удалось узнать КП-Крым, симферополец купил наркотики в интернете, а дома про запас хранил еще три куста растений.

Из дома парня изъяли 10 граммов наркотического вещества, три куста марихуаны и мобильный телефон. За хранение конопли дома крымчанину грозит до 10 лет лишения свободы.

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