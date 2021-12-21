Крымчанин предстанет перед судом за убийство и сокрытие тела родственницы

Преступник, скрывший тело свой родственницы, вскоре предстанет перед судом Фото: "КП" Архив

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя Джанкойского района, который обвиняется в нанесении смертельных травм родственнице и сокрытии ее тела в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе ГCУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

В ночь на 3 ноября 2020 года на крыльце дома между обвиняемым и его родственницей разгорелся конфликт. Выпивший мужчина нанес своей жертве травмы, от которых 35-летняя женщина скончалась. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина вывез тело к берегу озера близ села Мысовое и закопал. Все это время женщина числилась как пропавшая без вести. В мае текущего года преступника удалось поймать.

- В настоящее время расследование уголовного дела завершено, собрана достаточная доказательственная база. Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру с целью изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд, - говорится в сообщении.

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