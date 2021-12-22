В Крыму изменяется движение электричек с 25 по 30 декабря

Расписание движение пригородных поездов изменяется с 25 по 30 декабря 2021 года. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымские железнодорожники приводят в порядок свое путевое хозяйство, даже морозная погода им не помеха. Правда возникают мелкие неудобства для пассажиров, потому что вносятся вынужденные поправки в график движения.

- В связи с производством путевых работ на перегоне «Симферополь-Грузовой – Остряково» с 25 по 30 декабря 2021 года изменяется расписание движение пригородных поездов, - сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании.

Фото: ЮППК - Южная пригородная пассажирская компания/VK

Фото: ЮППК - Южная пригородная пассажирская компания/VK

Подкорректировано время прибытия и убытия пассажирских 28 маршрутов электричек, поэтому гостям и жителям Крымского полуострова, которые пользуются услугами ЮППК, стоит учесть поправки.

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