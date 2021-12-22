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Общество22 декабря 2021 5:07

В Симферополе в тестовом режиме запретят проезжать с улицы Севастопольской на переулок Аэрофлотский

Таким образом попытаются урегулировать движение машин в квартале «Заводское»
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Водителей просят учитывать изменения при планировании маршрутв

Водителей просят учитывать изменения при планировании маршрутв

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Симферополе с 25 декабря введут временный запрет на проезд машин с улицы Севастопольская на переулок Аэрофлотский при пересечении улиц 1-й Конной Армии. Об этой инициативе рассказали в пресс-службе администрации крымской столицы.

Решение принято в рамках приказа Минтранса РФ, который утверждает порядок мониторинга дорожного движения. Таким образом власти крымской столицы попытаются урегулировать движение автомобилей в районе квартала «Заводское».

Симферопольские власти просят учитывать информацию при планировании дорожного движения.

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