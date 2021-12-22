Евпатория вошла в топ-10 популярных городов для отдыха с детьми на Новый год

Отдыхающие любят Евпаторию. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Стало известно, где чаще всего россияне бронируют отели и гостевые дома для отдыха с детьми в зимние каникулы.

Эксперты сайта бронирования жилья Tvil.ru, изучив с 30 декабря 2021 по 10 января 2022, выяснили, что в тройку самых востребованных городов для семейного отдыха на Новый год вошли Питер, Евпатория и Казань.

Отдыхающих не пугают довольно высокая стоимость отелей в крымском курорте, в среднем семья платит за сутки почти семь тысяч рублей.

Топ-10 популярных городов для отдыха с детьми на Новый год: (средняя цена в рублях аренды жилья в сутки на семью из трех человек)

Санкт-Петербург, 2 436

Евпатория, 6 452

Казань, 4 170

Красная Поляна, 8 625

Ярославль, 6 200

Железноводск, 3 430

Новый Афон, 1 500

Нижний Новгород, 3 900

Переславль-Залесский, 3 650

Суздаль, 6 167

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