Евпатория вошла в топ-10 популярных городов для отдыха с детьми на Новый год

Отдыхающие любят Евпаторию.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Стало известно, где чаще всего россияне бронируют отели и гостевые дома для отдыха с детьми в зимние каникулы.
Эксперты сайта бронирования жилья Tvil.ru, изучив с 30 декабря 2021 по 10 января 2022, выяснили, что в тройку самых востребованных городов для семейного отдыха на Новый год вошли Питер, Евпатория и Казань.
Отдыхающих не пугают довольно высокая стоимость отелей в крымском курорте, в среднем семья платит за сутки почти семь тысяч рублей.
Топ-10 популярных городов для отдыха с детьми на Новый год: (средняя цена в рублях аренды жилья в сутки на семью из трех человек)
Санкт-Петербург, 2 436
Евпатория, 6 452
Казань, 4 170
Красная Поляна, 8 625
Ярославль, 6 200
Железноводск, 3 430
Новый Афон, 1 500
Нижний Новгород, 3 900
Переславль-Залесский, 3 650
Суздаль, 6 167
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