В новогодние праздники в Крыму продолжится вакцинация от коронавируса

С графиками работы поликлиник и других медицинских организаций можно будет ознакомиться на официальных сайтах Фото: Анна КИРИЕНКО

Во время новогодних праздников крымчане смогут получить прививку от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Крыма.

Процедурные и кабинеты неотложной врачебной помощи будут работать ежедневно в период с 31 декабря по 9 января. Время работы – с 9.00 до 14.00.

Также ежедневно будет проводиться доставка лекарств больным коронавирусной инфекцией, которые лечатся на дому.

- Прием вызовов для оказания неотложной медицинской помощи сотрудниками поликлиник на дому будет осуществляться ежедневно до 14.00, а их обслуживание – с 14.00 до 19.00, - уточнили в региональном министерстве здравоохранения.

Узкие специалисты будут принимать пациентов 4,5,6 и 8 января с 9.00 до 14.00.

С графиками работы поликлиник и других медицинских организаций можно будет ознакомиться на официальных сайтах каждого из учреждений.

Напоминаем, в Крыму работает «горячая линия» министерства здравоохранения Крыма. Обратиться можно по номерам: 122, 8 800 733 33 34, 8 800 733 33 12.

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