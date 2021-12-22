В Евпатории руководитель строительной фирмы пытался дать взятку в 150 тысяч рублей

Руководитель строительной фирмы предложил инспектору отдела по вопросам миграции ОМВД России по городу Евпатории взятку в размере 150 тысяч рублей. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Крыму директору строительной фирмы из Краснодарского края предъявили обвинение в покушении на дачу взятки.

Руководитель компании хотел подкупить сотрудника полиции Евпатории, чтобы избежать ответственности за противозаконное деяние - он взял на работу иностранных граждане без оформления необходимого пакета документов.

Чтобы замять дело, директор фирмы предложил инспектору отдела по вопросам миграции ОМВД России по городу Евпатории взятку в 150 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Краснодарского края, являющегося директором строительной фирмы. Органами следствия ему предъявлено обвинение в покушении на дачу взятки должностному лицу за бездействие, - сообщили в ГCУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю.

Обвиняемому по ч.3 ст.30 ч.3 ст.291 УК РФ грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

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