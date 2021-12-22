82% обращений крымчан в соцсетях связаны с темой энергетики

Всего крымчане оставили за год почти 166 тысяч обращений Фото: Архив "КП"

Центр управления регионом Крыма подвел итоги общего количества обращений крымчан за год. 82 процента сообщений в соцсетях связаны с темой топлива и энергетики.

Всего крымчане оставили за год почти 166 тысяч обращений.

Так, в декабре жители улицы Шполянской написали в социальных сетях о том, что в домах нет света. По их словам, к ним три раза приходили представили жилсервиса, но ничего не смогли сделать. Люди просили о помощи. ЦУР обращение зафиксировал и направил его начальнику Симферопольского РЭС. На место выехали сотрудники электрики и вернули свет в городские квартиры.

По данным ЦУР, больше всего обращений касается общественный территорий, которые не освещаются: улицы, дворы и детские площадки. Представители центра также направляют такие обращения в администрации и профильные службы

Напомним, 22 декабря в России отмечается День энергетика. Руководитель ЦУР Крыма Артем Артеменко поздравил всех представителей отрасли и поблагодарил энергетиков за работу.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50