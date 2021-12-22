Новый трубопровод от сбросов в Северо-Крымский канал подвели к Феодосии

Новый тракт водоподачи строят параллельно руслу Северо-Крымского канала. Фото: скрин из видео Igor Korsakov.

Новый тракт водоподачи, который строится от сбросов в Северо-Крымский канал, достиг Феодосии. Как сообщили КП-Крым в пресс-службе Министерства строительства и архитектуры РК, строителям осталось уложить около 20 погонных метров трубы и пристыковать их к насосной станции.

- От НС-2 до водных очистных сооружений Феодосии расстояние по проекту 13,1 километр или 26 200 погонных метра трубопровода (суммарно по двум ниткам). На сегодня смонтировано 26 180 погонных метров. Остаток - 20 погонных метров, - сообщили в Минстрое.

Насосная станция, которая будет качать артезианскую воду на Феодосию, расположена в 13 километрах от города. Запустить ее могут уже в 2022 году. Ранее в правительстве предложили рассмотреть возможность ускорить ввод в эксплуатацию феодосийского участка, чтобы избежать значительных потерь воды при переброске ее Северо-Крымским каналом.

Напомним, строительство тракта водоподачи на востоке Крыма стартовало в 2018 году. Новый трубопровод должен стать альтернативой Северо-Крымскому каналу, параллельно которому и прокладывают трубы. Вода на очистные сооружения Феодосии, и далее на Коктебель, Судак, а также на Керченский полуостров будет подаваться из водозаборов, построенных ранее в Нижнегорском и Джанкойском районах. Таким образом Северо-Крымский канал перестанет участвовать в транспортировке ценного для Крыма ресурса потребителям. Гидротехническое сооружение будет использоваться для переброски воды из Белогорского водохранилища исключительно на поля.

По данным ГУП РК «Вода Крыма» при транспортировке воды каналом теряется до трети ее объема.

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