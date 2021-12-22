Синоптики предупредили о резком похолодании на ЮБК

Спасатели просят быть внимательными к своему состоянию здоровья Фото: Елизавета КВАЧКОВА

На Южном берегу Крыма в ближайшие дни ожидается резкое похолодание. Об изменении погоды предупредили в пресс-службе МЧМ по Республике Крым.

- Ночью и утром 23-24 декабря на ЮБК ожидается понижение температуры воздуха до 10 градусов мороза, - добавили в чрезвычайном ведомстве.

Спасатели просят следить за состоянием здоровья и не допускать переохлаждения. Основными признаками которого является понижением температуры тела и артериального давления, дрожь в мышцах, снижение частоты сердечных сокращений и нарушения ритма дыхания.

Пострадавший может потерять сознание или заметить, что его речь замедляется или ухудшается память.

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