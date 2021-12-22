За дополнительной информацией можно обратиться на «горячие линии» министерства здравоохранения. Фото: пресс-служба Минздрава Крыма

Новогодние праздники в этом году продлятся до 8 января 2022 года. Сотрудники многих служб отправятся на законные каникулы, но как быть, если в этот период нужно попасть на прием к врачу или привиться от коронавируса? «КП-Крым» рассказывает, как будут работать больницы Крыма в новогодние праздники 2022.

БОЛЬНИЦЫ

Круглосуточно будут приниматься вызовы о скорой медицинской помощи на дому. График работы: с 9.00 до 14.00. Обслуживать пациентов медики будут с 14.00 до 19.00.

Врачи узких специальностей будут вести приемы 4, 5, 6 и 8 января. График работы: с 9.00 до 14.00.

Амбулаторные пациенты, болеющие коронавирусной инфекцией и имеющие другие требующие контроля диагнозы, будут обеспечены ежедневным динамическим наблюдением врачей.

Круглосуточные стационары и химико-токсикологические лаборатории, несмотря на праздники, продолжат работать в полном объеме.

На официальных сайтах поликлиник дополнительно будут размещены графики работы новогодние и рождественские праздники.

ВАКЦИНАЦИЯ

Несмотря на праздники и выходные дни, вакцинация будет проводиться с 31 декабря по 9 января включительно. Процедурные кабинеты, как и кабинеты неотложной медпомощи будут работать с 9.00 до 14.00

ДОСТАВКА ЛЕКАРСТВ

Доставка лекарств для больных коронавирусной инфекцией будет проводиться ежедневного. Также же как забор и доставка в лаборатории биологического материала, взятого при первом осмотре врачами человека, у которого подозревают ковид.

Графики работы поликлиник, а также порядок организации медицинской помощи населению в праздники разместят на официальных сайтах всех медицинских организаций.

КОНТАКТЫ

За дополнительной информацией можно обратиться на «горячие линии» Минздрава Крыма:

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8 800 733 33 34

8 800 733 33 12.

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