За дополнительной информацией можно обратиться на «горячие линии» министерства здравоохранения. Фото: пресс-служба Минздрава Крыма
Новогодние праздники в этом году продлятся до 8 января 2022 года. Сотрудники многих служб отправятся на законные каникулы, но как быть, если в этот период нужно попасть на прием к врачу или привиться от коронавируса? «КП-Крым» рассказывает, как будут работать больницы Крыма в новогодние праздники 2022.
БОЛЬНИЦЫ
Круглосуточно будут приниматься вызовы о скорой медицинской помощи на дому. График работы: с 9.00 до 14.00. Обслуживать пациентов медики будут с 14.00 до 19.00.
Врачи узких специальностей будут вести приемы 4, 5, 6 и 8 января. График работы: с 9.00 до 14.00.
Амбулаторные пациенты, болеющие коронавирусной инфекцией и имеющие другие требующие контроля диагнозы, будут обеспечены ежедневным динамическим наблюдением врачей.
Круглосуточные стационары и химико-токсикологические лаборатории, несмотря на праздники, продолжат работать в полном объеме.
На официальных сайтах поликлиник дополнительно будут размещены графики работы новогодние и рождественские праздники.
ВАКЦИНАЦИЯ
Несмотря на праздники и выходные дни, вакцинация будет проводиться с 31 декабря по 9 января включительно. Процедурные кабинеты, как и кабинеты неотложной медпомощи будут работать с 9.00 до 14.00
ДОСТАВКА ЛЕКАРСТВ
Доставка лекарств для больных коронавирусной инфекцией будет проводиться ежедневного. Также же как забор и доставка в лаборатории биологического материала, взятого при первом осмотре врачами человека, у которого подозревают ковид.
Графики работы поликлиник, а также порядок организации медицинской помощи населению в праздники разместят на официальных сайтах всех медицинских организаций.
КОНТАКТЫ
За дополнительной информацией можно обратиться на «горячие линии» Минздрава Крыма:
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8 800 733 33 34
8 800 733 33 12.
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