На подъезде к Крыму открыли федеральный пункт обогрева

Он будет работать в круглосуточном режиме. Фото: пресс-службе МЧС России

На федеральной трассе из Москвы в Крым открыли пункт обогрева. Он будет работать в круглосуточном режиме. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.

Спасатели готовы оказать помощь автомобилистам и пассажирам, которые во время пути попали в сложную ситуацию.

Группы пожарно-спасательных отрядов МЧС патрулируют опасные участки федеральных трасс. Если они получают информацию об ограничении движения из-за сложных погодных условий или ДТП, то туда направляются оперативные группы. Сотрудники чрезвычайного ведомства оказывают водителям и пассажирам помощь на месте и могут доставить людей до ближайшего пункта обогрева.

Еще один пункт обогрева установлен на трассе М-4 «Дон» в Тульской области и М-8 «Холгоры» в Ярославской области.

- В их состав входят палатки, укомплектованные печками, электрогенераторы и световые башни, а также полевая кухня, - рассказали в пресс-службе МЧС России.

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