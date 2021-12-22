Ялтинцу грозит до 5 лет тюрьмы за кражу денег из банкомата

В Ялте полицейские раскрыли кражу денежных средств из банкомата Фото: "КП" Архив

В Ялте правоохранители задержали мужчину, который присвоил себе чужие 25 тысяч рублей, которые обнаружил в купюроприемнике банкомата, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

К стражам порядка за помощью обратился 31-летний местный житель, который неудачно пытался пополнить счет через терминал банка. Банкомат забрал деньги, однако операция не прошла. Заявитель некоторое время подождал, но деньги обратно так и не получил.

К моменту, когда банкомат все же вернул средства, подоспел 33-летний нарушитель, забрав все сумму себе. Мужчина решил не сообщать никому о случившемся и, воспользовавшись случаем, потратил деньги на собственные нужды.

Правоохранителями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Теперь вору грозит до 5 лет лишения свободы.

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