Какой запас воды в водохранилищах Крымского полуострова

Крым выходит на стабильное водоснабжение Фото: Виталий ПАРУБОВ

Минувший 2020 год стал самым засушливым за последние 150 лет в Крыму. Жители Симферополя, Ялты, Алушты, Бахчисарайского и Симферопольского районов получали воду долгое время по графику.

Как пишет Крымская газета, многое изменилось, когда на полуостров обрушились мощны дожди, наполнив местные водохранилища. Когда главные источники питьевого ресурса «реабилитировались», регион вновь вышел на стабильное водоснабжение. В настоящее время наполняемость наливных водохранилищ составляет почти 15%, а естественного стока – более 50%.

- Симферопольское водохранилище на сегодняшний день наполнено на 32%, или 11,7 миллиона кубических метров, Партизанское – на 56,7%, или 19,5 миллиона кубов. В Белогорское водохранилище сегодня неплохой приток, наполняемость составляет 28,8%, или 6,7 миллиона кубов, - цитирует СМИ заместителя председателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации РК Альберта Кангиева.

По его словам, Загорское водохранилище, которое снабжает ЮБК, сегодня самое наполненное – 87%, или 24,2 миллиона кубических метров. Льговское заполнено на 46% – чуть больше 1 миллиона кубов, Изобильненское на 44,8% – это почти 6 миллионов кубов, Кутузовское заполнено на 44,8%, или 0,5 млн кубических метров.

Ограничений в подаче воды нигде нет. Чтобы жители Крыма и вовсе не испытывали нужды в питьевом ресурсе, специалисты разных ведомств разработали ряд мероприятий: в Алуште, например, задействованы местные артезианские скважины – четыре на улице Партизанской, еще по одна - в районе автобазы и на улице Заречной. Это позволило значительно снизить расход воды Изобильненского водохранилища.

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