Подозреваемых в подрыве газопровода в Перевальном оставили под стражей до марта 2022 года

Возбуждены уголовные дела. Фото: ГCУ СК РФ по РК и Севастополю / Вконтакте.

В Симферополе Киевский районный суд продлил срок ареста подозреваемых по делу о подрыве газопровода в селе Перевальное. Трое фигурантов останутся под стражей до 23 февраля 2022 года, пишут РИА Новости Крым.

Подозреваемых в подрыве газопровода обвиняют по статьям УК РФ среди которых диверсия, незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ и их контрабанда.

Взрыв на газопроводе в Перевальном произошел в конце августа 2021 года. Оперативники возбудили уголовное дело и назначили экспертизу.

Позже представители Госдепа США сделали официальное заявление о том, что задержанных в Симферопольском районе крымчан нужно отпустить. По мнению западных политиков, это является очередным актом в «в длинной череде политически мотивированных рейдов, задержаний и карательных мер против меджлиса и его руководства, которые подверглись репрессиям за противодействие попытке аннексии Крыма Россией».

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