Учащиеся спортивной школы в Ленинском районе не могут заниматься из-за холода в спортзале

Температура воздуха в помещении не превышает +3 градусов. Фото: скриншот из видео

Воспитанники секции акробатики Республиканской спортивной школы №8 в селе Ленинском не могут продолжать занятия из-за отсутствия отопления в спортивном зале. Видео с просьбой о помощи разместили в одной из групп в социальной сети Facebook.

- Температура в нашем спортзале сегодня плюс 3 градуса. Уже нагрелось… Когда мы только сюда пришли, было +1 градус. В нашем селе есть еще один новый модульный спортивный зал. Но нас в него не пускает директор школы. Просим вас обратить внимание на нашу проблему, оказать содействие.

Автор видео просит разрешить детям позаниматься акробатикой в новом, отапливаемом спортивном зале.

Для того, чтобы разобраться в ситуации «КП-Крым» связались с министром спорта Республики Крым Ольгой Торубаровой. Чиновник рассказала, что летом к ней обратились представители общественной организации из Ленинского района и попросили выделить дополнительно ставку тренера в Республиканской школе для детей, которые занимаются акробатикой.

- Министерство это обещание выполнило. Также проворили с администрацией Ленинского района, чтобы в помещение, где занимаются дети, провели отопление, - рассказала Ольга Торубарова.

Министр уже выехала в Ленинский район, чтобы разобраться в ситуации, пообщаться с детьми, преподавателями и представителями местной власти.

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