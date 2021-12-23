На дорогах Ялты из-за гололеда в ДТП пострадали пять человек

Сотрудники ГИБДД помогают автомобилистам на заснеженных дорогах. Фото: пресс-служба МВД по РК

Из-за образовавшегося гололеда на дорогах Ялты за последние сутки было зафиксировано три ДТП, в которых травмировались пятеро человек, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Снегопады осложнили движение и в районе Ангарского перевала. На помощь автомобилистам приходят сотрудники ГИБДД, которые оказывают содействие водителям, регулируют движение специальной техники, периодически ограничивая проезд на заснеженных дорогах.

- В связи с ухудшением погодных условий с целью обеспечения безопасности дорожного движения Госавтоинспекция РК оказывает содействие дорожно-коммунальным службам в очистке автодорог от снега и льда, - говорится в сообщении.

Кроме того, было вынесено 6 определений о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении юридических и должностных лиц, которые не соблюдают правила содержания улично-дорожной сети зимой. Их обязали в кратчайшие сроки справить выявленные нарушения.

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