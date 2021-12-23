Симферополец избил собутыльника своего отца черенком от лопаты

В Симферополе сотрудниками полиции задержан подозреваемый в нанесении тяжких телесных повреждений Фото: Архив "КП"

Правоохранителям в Симферополе поступило сообщение от врача медучреждения о том, что в больницу попал 34-летний мужчина с травмами. Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, несмотря на тяжелое состояние, пострадавшие мог дать показания.

Выяснилось, что он попал под горячую руку сына своего собутыльника, который вернулся домой в разгар пьяного застолья. Молодому человеку пришелся не по душе такой досуг родителя. Парень не смог сдержать своих эмоций, схватил черенок от лопаты и избил гостя.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), - говорится в сообщении.

Теперь молодой человек может провести до десяти лет за решеткой.

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