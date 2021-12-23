Около 530 президентов школ Крыма отправят в «Артек»

В Республике Крым избраны новые президенты советов ученического самоуправления и школ. Фото: Сергей Аксенов/vk

В январе-феврале следующего года около 530 президентов школ будут направлены в МДЦ «Артек», сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Для ребят будет организована специальная смена, максимально наполненная и содержательная. В «Артеке» они смогут лучше узнать друг друга, обменяться опытом, чтобы в дальнейшем применить полученные знания на практике.

- В Республике Крым избраны новые президенты советов ученического самоуправления и школ, с чем рад поздравить ребят, которые не побоялись, проявили активную позицию и взяли на себя ответственность, несмотря на молодой возраст, - сообщил глава РК.

Он подчеркнул, что в настоящее время важно знакомить современную молодежь с работой органов власти, стратегиями и тактиками, а также тем набором инструментов, которые есть у властей на данный момент.

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