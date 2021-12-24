Минобороны анонсировало учения десантников в Крыму и на Кубани

В Крыму учения пройдут на мысе Опук. Фото: скриншот из видео Минобороны РФ

В Крыму и Краснодарском крае пройдут учения десантников. По данным Минобороны России, в них задействуют 1,2 тысячи человек и 250 единиц техники.

ТАСС со ссылкой на ведомство пишет, что учения начнутся в Ленинском районе Крыма, на мысе Опук. Военнослужащие, применяя технику, отработают боевые стрельбы артиллерийских, десантно-штурмовых подразделений. А также войск химической, радиационной и биологической защиты. Военные будут оттачивать умения по разминированию участка местности и прикрытия войск от нападения с воздуха и беспилотных летательных аппаратов.

- Военнослужащие выполнят огневые задачи и поразят мишени на различных дальностях, - уточнили в Минобороны РФ.

Что касается Кубани, то там военные учения начнутся 24 декабря на полигоне «Раевский», что под Новороссийском.

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