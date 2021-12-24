В Крыму появились книги по финансовой грамотности для слепых

Литературу передали в симферопольскую библиотеку имени Франко. Фото: пресс-служба крымского отделения Центробанка России

Незрячие крымчане смогут познакомиться с курсом финансовой грамотности благодаря книгам, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля. Уникальные издания переданы в симферопольскую библиотеку имени Франко и в региональную организацию Всероссийское общество слепых.

В пресс-службе крымского отделения Центробанка России рассказали, что в каждом учебнике представлена информация о том, как не попасться на удочку телефонных мошенников, лжебанков, нелегальных кредиторов и организаций финансовых пирамид. Незрячие смогут пройти курс по основным темам финансовой грамотности и научиться заказывать собственную кредитную историю и отстаивать свои права потребителя.

Материал по финансовой грамотности теперь можно не только визуализировать, но и осязать. Фото: пресс-служба крымского отделения Центробанка России

По словам управляющей крымского отделения Центробанка России Ирины Яблучанской, это издание можно назвать уникальным, ведь оно выполнено в новом формате. Раньше книги по финансовой материальности можно было изучать, визуализируя, а сейчас информацию можно получить через осязание.

- Благодаря таким книгам люди с ограниченными возможностями по здоровью смогут повысить свой уровень финансовой грамотности, - отметила Яблучанская.

Люди с ограниченными возможностями смогут научиться отстаивать свои права потребителя и защититься от действий мошенников. Фото: пресс-служба крымского отделения Центробанка России

Всего в просветительский проект Банка России «Финансовая культура» входит 20 аудиолекций. Книгу в аудио формате можно скачать на сайтах Fincult.info, Литрес или послушать онлайн на площадках ВКонтакте и Яндекс.Музыка.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50