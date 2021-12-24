Украденная чугунная ванна стоила крымчанину двух лет тюрьмы

Мужчина полностью признал свою вину Фото: "КП" Архив

Житель Нижнегорского района Крыма отправится на 2,5 года в тюрьму за кражу чугунной ванной и цифровой техники. Об этом сообщили в пресс-службе районного суда.

Летом уходящего года 44-летний мужчина, заранее убедившись, что за ним никто не наблюдает, пробрался в дом односельчанина. Перед этим он вынул из окна стекло.

Когда он попал в жилище и огляделся, решил, что заберет ноутбук, компьютерную мышь и модем. Суд установил сумму ущерба от действий обвиняемого - 13 200 рублей.

Уже осенью мужчина совершил новое преступление - похитил чугунные ванны и батарею из дома, где ему разрешили временно пожить. За сдачу предметов в пункт металлолома он получил 6 тысяч рублей. Полученные средства он потратил на свои нужды.

- В судебном заседании подсудимый вину признал полностью, в содеянном раскаялся, пояснил, что цифровые устройства возвращены владельцу. Потерпевшая гражданский иск не заявляла, просила наказать подсудимого на усмотрение суда, - рассказали в пресс-службе суд.

В итоге судья признал подозреваемого виновным в совершении преступлений и назначил ему 2 года 6 месяцев тюремного заключения. Отбывать наказание крымчанин будет в колонии строгого режима.

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