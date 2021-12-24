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Общество24 декабря 2021 11:10

Какие скверы и парки благоустроят в Симферополе в 2022 году

Деньги на работы выделят по соглашению с правительством Москвы
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Планируется провести ремонт и дворовых территорий

Планируется провести ремонт и дворовых территорий

Фото: Анна КИРИЕНКО

Москва и Симферополь договорились о выделении средств на благоустройство общественных пространств и дворов крымской столицы в 2022 году. Об этом глава администрации города Валентин Демидов рассказал газете «Южная столица».

В планах провести ремонт 5 общественных пространств и 18 дворов.

По словам Демидова, проекты по паркам и скверам уже прошли экспертизу, согласован и заложен бюджет на проведение работ по ремонту и реконструкции.

- Работы развернутся на бульваре Франко, в сквере Дыбенко, у Даниловского пруда, в районе площади Куйбышева, а также улицы Залесская: от улицы 60 лет Октября до Аральской, - рассказал Демидов.

Напомним, в Симферополе после реконструкции открылась площадь Куйбышева. В сквере отремонтировали фонтан и установили малые архитектурные формы.

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