В микрорайоне Фонтаны открыли новую станцию скорой помощи

Здание подключено ко всем коммуникациям. оборудовано нужной мебелью и техникой. Фото: Крымский центр медицины катастроф

В симферопольском микрорайоне Фонтаны открыли модульный пункт скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в Крымском республиканском центре медицины катастроф.

Новая станция подключена ко всем необходимым коммуникация, укомплектована оборудованием и мебелью.

- Данный модульный пункт рассчитан на две бригады СМП, которые будут обслуживать зону Симферопольского района с населением порядка 30 тысяч человек, - рассказали в Крымском республиканском центре медицины катастроф.

Представители центра уверены, что открытие новой станции скорой помощи позволит не только улучшить условия труда врачей, но и доступность оказания квалифицированной медицинской помощи населению.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50