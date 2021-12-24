В Крыму мужчина пырнул кухонным ножом супругу и скинул ее с балкона

Росгвардейцы задержали мужчину, который пырнул ножом свою жену и выбросил с балкона. Фото: 82.rosguard.gov.ru

В Ялте росгвардейцы задержали 43-летнего мужчину, который нанес своей супруге ножевое ранение и вытолкнул ее с балкона квартиры.

- Во время ночного патрулирования наряд Росгвардии получил сообщение, что возле одного из домов на Московской улице обнаружена женщина, предположительно, с ножевыми ранениями. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы оказали 39-летней пострадавшей доврачебную помощь, - приводит КИА сообщение ГУ ФС войск национальной гвардии РФ по Крыму и Севастополю.

Выяснилось, что между супругами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник схватился за кухонный нож. Однако поножовщиной мужчина не ограничился: он затащил женщину на балкон и сбросил со второго этажа.

Пострадавшую с проникающим ранением грудной клетки правоохранители передали бригаде неотложки, а злоумышленника для дальнейшего разбирательства - в отдел полиции.

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