В Севастополе бесследно исчез 27-летний парень

Александр Назипов. Фото: Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым разместил в соцсети ориентировку на жителя города-героя.

- Пропал Назипов Александр Александрович, 27 лет (1994 года рождения), город Севастополь, - сообщили волонтеры.

Поисковики отметили, что парень исчез из поля зрения близких четыре дня тому назад:

- С 21 декабря 2021 года нет достоверной информации о его местонахождении.

Приметы Александра Назипова: рост 189 сантиметров, худощавый, карие глаза, темно-русые волосы.

Всех, кто, располагает информацией о местонахождении Александра, просят сообщить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

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