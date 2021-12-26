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Общество26 декабря 2021 9:53

В Керчи украсили главную новогоднюю елку

Поздравить местных жителей вышли Дед Мороз и Снегурочка
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
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Фото: Святослав Брусаков

Фото: Святослав Брусаков

В Керчи загорелись огни главной елки города, сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков в своем telegram-канале.

- Главная площадь превратилась в центр досуга. Несмотря на пасмурную погоду многие вышли полюбоваться праздничной иллюминацией вечернего города, - написал Брусаков.

По словам сити-менеджера, несмотря на то, что из-за коронавирусных ограничений торжественных гуляний не было, поздравить местных жителей вышли Дед Мороз, Снегурочка, и «хозяин» 2022 года - тигр.

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