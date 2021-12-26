В Керчи украсили главную новогоднюю елку

Фото: Святослав Брусаков
В Керчи загорелись огни главной елки города, сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков в своем telegram-канале.
- Главная площадь превратилась в центр досуга. Несмотря на пасмурную погоду многие вышли полюбоваться праздничной иллюминацией вечернего города, - написал Брусаков.
По словам сити-менеджера, несмотря на то, что из-за коронавирусных ограничений торжественных гуляний не было, поздравить местных жителей вышли Дед Мороз, Снегурочка, и «хозяин» 2022 года - тигр.
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