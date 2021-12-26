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Общество26 декабря 2021 15:56

Из-за сильного шторма затопило главную улицу в Евпатории

В курортном городе произошел прорыв береговой зоны
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
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Фото: Роман Тихончук / ФБ

Фото: Роман Тихончук / ФБ

Из-за сильного шторма в Евпатории затопило часть Симферопольской улицы, сообщил в Facebook сообщил глава администрации города Роман Тихончук.

- В связи с сильными порывами ветра до 50 метров в секунду на улице Симферопольская произошел прорыв береговой зоны нагонной волной в трех местах. В настоящее время проезжая часть на протяжении 500 метров подтоплена, - предупредил глава города.

Он также добавил, что жилым домовладениям ничего не угрожает. Ситуация находится под контролем местных властей.

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