Утром 27 декабря Симферополь сковали «дождевые» пробки

Ухудшает и без того непростую дорожную ситуацию дождь, который начался в городе накануне

В Симферополе утро понедельника, 27 декабря, для водителей начинается явно не с кофе, а с просмотра данных о пробках. Так, ситуацию на дорогах приложение «Яндекс Карты» оценивает, как средне сложную – пробки достигают пяти баллов.

Ухудшает и без того непростую дорожную ситуацию дождь, который начался в городе накануне.

Сильнее всего движение загружено на улицах: Шмидта, Проспект Победы, Ялтинской, Беспалова, Севастопольской, Дмитрия Ульянова (на пересечении с ул. Севастопольской), Воровского (на пересечении с ул. Шмидта), Гурзуфской (в р-не Киевского автовокзала), Москалева, Ленина, бульвар Франко.

Также сложно проехать по адресам: бульвар Ленина, улица Киевская, улица Садовая, улица Троллейбусная, улица Куйбышева, улица Павленко, улица Аэрофлотская, улица Крымских Партизан, улица Глинки, улица Гурзуфская (на пересечении с ул. Киевской), улица Мате Залки, ули Павленко.

По традиции, заторы образовались на Советском, Куйбышевском, Бородинском и Московском кольце.

Обращаем ваше внимание, что проезд по улице Павленко при повороте с улицы Эскадронной запрещен до 31 декабря 2021 года. Ограничено движение автомобилей по улице Горького в период новогодних и рождественских праздников.

Также до 31 декабря перекрыто движение на части Евпаторийского шоссе.

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