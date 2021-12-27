Ялта возглавила топ-10 популярных маршрутов выходного дня зимой

В Ялте зимой довольно уютно и тепло.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Эксперты сайта бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, хорошенько изучив данные брони отелей туристами с 11 января по 28 февраля 2022, узнали самые востребованные направления для зимнего отдыха в субботу и воскресенье.
Тройка лидеров выглядит следующим образом: Ялта, Сочи и Питер.
Аналитик также отметили, что чаще всего путешествуют в зимние уик-энды пары (26%) и одиночки (24%).
Топ-10 популярных российских маршрутов выходного дня в январе и феврале (средняя цена в рублях аренды жилья в сутки на семью из 3 человек):
Ялта, 2538
Сочи, 1884
Санкт-Петербург, 2679
Москва, 4075
Лахденпохья, 5808
Красноярск, 1765
Екатеринбург, 2185
Истра, 4715
Нижний Новгород, 2457
Суздаль, 5600
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