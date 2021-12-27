Ялта возглавила топ-10 популярных маршрутов выходного дня зимой

В Ялте зимой довольно уютно и тепло. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты сайта бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, хорошенько изучив данные брони отелей туристами с 11 января по 28 февраля 2022, узнали самые востребованные направления для зимнего отдыха в субботу и воскресенье.

Тройка лидеров выглядит следующим образом: Ялта, Сочи и Питер.

Аналитик также отметили, что чаще всего путешествуют в зимние уик-энды пары (26%) и одиночки (24%).

Топ-10 популярных российских маршрутов выходного дня в январе и феврале (средняя цена в рублях аренды жилья в сутки на семью из 3 человек):

Ялта, 2538

Сочи, 1884

Санкт-Петербург, 2679

Москва, 4075

Лахденпохья, 5808

Красноярск, 1765

Екатеринбург, 2185

Истра, 4715

Нижний Новгород, 2457

Суздаль, 5600

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