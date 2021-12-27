В преддверии Нового года Крым накроет ливнями

Но после праздников в регион вновь вернутся морозы и снег Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Аномальные осадки накроют Крым в преддверии Нового года. Как рассказал ведущий специалист центра погода «ФОБОС» Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму», больше всего осадков выпадет в Евпатории, Севастополе и на ЮБК.

В ближайшие пять дней в регионе выпадет почти 70% месячной нормы осадков. В равнинной части, по словам эксперта, в среднем будет от 15 до 20 мм. На ЮБК, в Севастополе и Евпатории – от 25 до 35 мм осадков.

- Аномальное количество осадков выпадет в последние дни уходящего года, - отметил Тишковец.

В след за дождями на полуостров придет потепление. Температура воздуха ночью составит от 4 до 9 градусов тепла, а днем +12 градусов.

Несмотря на эпизодическое потепление и осадки синоптики прогнозируют, что январь 2022 года будет холоднее, чем обычно. После Нового года ожидаются морозы и снег.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50