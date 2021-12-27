Аксенов об обращениях крымчан: «В бюрократию не играем»

Первоочередное внимание уделяют вопросам здравоохранения. Фото: ВКонтакте/Сергей Аксенов

Глава Крыма рассказал, как отрабатываются обращения граждан, которые поступают к нему в социальных сетях. Также важно контролировать, насколько люди довольны решением проблемного вопроса.

Аксенов уточнил, что все обращения он изучает и отправляет чиновникам. При этом на особом контроле находятся вопросы здравоохранения. Их стараются решить в первую очередь.

- Обязательно идет обратный звонок тем, кто написал мне, чтобы удостовериться, удовлетворен ли заявитель решением вопроса. Сам звоню многим, проверяю, - рассказал глава.

Но при этом, по мнению главы, в работе с обращения не должно быть чрезмерной бюрократии.

- Мы в бюрократию не играем. Все расписываю в день поступления, назавтра по ним уже должны принимать меры - это показатель эффективности руководителей различного уровня, - резюмировал Аксенов.

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