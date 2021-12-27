Другие страны косвенно признают новый статус Крыма, - Аксенов

Но вот признание от международного сообщества, скорее всего, придется ждать дольше Фото: Анна КИРИЕНКО

Сергей Аксенов рассказал, что представители других стран уже косвенно признают новый статус Крыма. В пример он привел участников Ялтинского международного экономического форума.

- Форум носит для нас не только экономический, но и политический характер. Возможность пригласить сюда представителей политических элит, бизнеса из разных стран, - цитирует Аксенова ТАСС.

Что касается международного сообщества, то Аксенов считает, что признание может случиться, но не в ближайшем будущем.

- Мы готовы к тому, что процесс затянется надолго, - отметил Аксенов.

Аксенов считает, что, когда Крым признают на международном уровне, то для республики откроется окно «возможностей», которые нужно будет правильно использовать

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