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Политика27 декабря 2021 10:55

Аксенов прокомментировал задержание крымских вице-премьеров за взятки: «Не ищите приключений»

Он посоветовал желающим быстро обогатиться идти в бизнес, а не на госслужбу
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Фото: ВКонтакте/Сергей Аксенов

Фото: ВКонтакте/Сергей Аксенов

В интервью ТАСС глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил задержание бывшего вице-премьера республики и главы администрации Судака Владимира Серова.

Также глава вспомнил и Олега Казурина, экс-вице-премьера Крыма, которого приговорили к 11 годам тюрьмы за получение взятки.

- Все справедливо, - подчеркнул Аксенов.

Глава Крыма выразил мнение, что, возможно, череда взяток и экономических преступлений связана с быстрым желанием заработать деньги. Но Аксенов попросил добиваться таких целей без использования чиновничьего кресла.

- Поэтому честно говорю: коллеги, если вы пришли сюда за деньгами, не ищите приключений, сразу идите в бизнес, пытайтесь заработать за пределами этого здания, в правительстве не будет ничего другого, кроме неотвратимости наказания, - подчеркнул Аксенов.

Глава резюмировал, что нужно менять подход: повышать престиж работы в органах власти, улучшать стимулирования.

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