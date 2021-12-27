В Симферополе накрыли три подпольных онлайн-казино

В Симферополе в суд направлено уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр. Фото: crim.sledcom.ru

Следком в Крыму завершил расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя Москвы и его сообщниц, которые организовали на территории полуострова три подпольных онлайн-казино. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РК, материалы дела направлены в суд.

Обвиняемый в январе 2020 года организовал преступную группу, которая обеспечивала в Симферополе подпольную деятельность трех залов для проведения азартных игр. Его сообщницы выполняли функции администраторов залов, тщательно соблюдая нормы конспирации.

В марте этого года преступную группу раскрыли. В ходе обысков у них изъяли компьютерную технику и незаконно вырученные денежные средства.

- В результате преступной деятельности получен доход в сумме свыше 3,7 миллиона рублей. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Центральный районный суд Симферополя для рассмотрения по существу, - уточнили в пресс-службе прокуратуры.

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