Руководитель дирекции по управлению ФЦП Крыма ушел в отставку по собственному желанию

Глава дирекции по управлению ФЦП Крыма и Севастополя ушел в отставку. Фото: Андрей Никитченко/facebook

Руководитель дирекции по управлению ФЦП Крыма и Севастополя Андрей Никитченко ушел в отставку по собственному желанию.

- 28 декабря – мой последний день работы в Дирекции по управлению федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2025 года». Шесть лет назад для меня началась «одиссея» под названием «ФЦП». За эти годы сама программа выросла в два раза и стала именем нарицательным, - сообщил Никитченко.

По его словам, за это время что-то удалось реализовалось по плану, что-то - нет. Однако можно отметить много положительных изменений в области инфраструктуры и развития в целом.

- Я же хочу сказать об особой гордости – коллективе Дирекции. Я знаю, что те, кто работал с Дирекций, будь то заказчики, подрядчики (проектировщики и строители), органы муниципальной, региональной или федеральной власти, всегда ценили две вещи – профессионализм и честность позиции, - добавил Никитченко.

Напомним, Никитченко стал генеральным директором автономной некоммерческой организации «Дирекция по управлению федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя» в марте 2016 года. Ранее он был советником губернатора Севастополя по экономике.

ФЦП была утверждена постановлением правительства РФ в августе 2014 года. Ее задача - обеспечить условия стабильного развития полуострова посредством интегрирования экономики РК и Севастополя в экономическое пространство России.

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