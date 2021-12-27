Сдать елку в Симферополе на переработку можно будет 16 и 23 января

В январе симферопольцы смогут сдать свои елки на переработку
Фото: Архив "КП"
Жители Симферополя смогут сдать ели, которые украшали их дома в период новогодних праздников, на переработку, сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.
Деревья отправят в питомник на мульчирование в рамках традиционной акции «Елковорот». Сдать хвойное дерево можно 16 и 23 января с 11.00 до 15.00. Выбрать более удобную точку приема не составит труда, таких будет организовано в крымской столице 20:
1. Улица 60 лет Октября, 18 (возле магазина «ПУД»);
2. Улица Беспалова/Ген. Родионова, 1 (ресторан «Айше»);
3. Парк Шевченко (за аркой у входа);
4. Улица Лермонтова, 16 (Крымсоюзпечать);
5. Проспект Победы, 56 (на парковке у TЦ);
6. Улица Киевская, 137 (сквер Крымской весны);
7. ТРК «Меганом» (возле кафе «Чили Пицца»);
8. Проспект Кирова, 51 (Дворец Пионеров);
9. ГРЭС, ул. Кржижановского, 24 (МФЦ);
10. Улица Гагарина, 2A (кинотеатр «Космос»);
11. Парк Тренева;
12. Проспект Кирова, 39 (возле РHКБ);
13. Улица Кечкеметская, 198 (у здания Министерства экологии и природных ресурсов);
14. Сквер Мира (напротив Тургенева, 52);
15. Улица Маршала Жукова, 15;
16. Улица Киевская, 7B;
17. Улица Севастопольская, 47 (возле остановки);
18. Улица Павленко (остановка);
19. Улица Героев Сталинграда, 3А (возле магазина «Яблоко»);
20. Улица Балаклавская, 69 (возле магазина «ПУД»).
Адреса приема деревьев. Фото: пресс-служба администрации Симферополя
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