Сдать елку в Симферополе на переработку можно будет 16 и 23 января

В январе симферопольцы смогут сдать свои елки на переработку Фото: Архив "КП"

Жители Симферополя смогут сдать ели, которые украшали их дома в период новогодних праздников, на переработку, сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

Деревья отправят в питомник на мульчирование в рамках традиционной акции «Елковорот». Сдать хвойное дерево можно 16 и 23 января с 11.00 до 15.00. Выбрать более удобную точку приема не составит труда, таких будет организовано в крымской столице 20:

1. Улица 60 лет Октября, 18 (возле магазина «ПУД»);

2. Улица Беспалова/Ген. Родионова, 1 (ресторан «Айше»);

3. Парк Шевченко (за аркой у входа);

4. Улица Лермонтова, 16 (Крымсоюзпечать);

5. Проспект Победы, 56 (на парковке у TЦ);

6. Улица Киевская, 137 (сквер Крымской весны);

7. ТРК «Меганом» (возле кафе «Чили Пицца»);

8. Проспект Кирова, 51 (Дворец Пионеров);

9. ГРЭС, ул. Кржижановского, 24 (МФЦ);

10. Улица Гагарина, 2A (кинотеатр «Космос»);

11. Парк Тренева;

12. Проспект Кирова, 39 (возле РHКБ);

13. Улица Кечкеметская, 198 (у здания Министерства экологии и природных ресурсов);

14. Сквер Мира (напротив Тургенева, 52);

15. Улица Маршала Жукова, 15;

16. Улица Киевская, 7B;

17. Улица Севастопольская, 47 (возле остановки);

18. Улица Павленко (остановка);

19. Улица Героев Сталинграда, 3А (возле магазина «Яблоко»);

20. Улица Балаклавская, 69 (возле магазина «ПУД»).

Адреса приема деревьев. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

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