Запасов водохранилищ хватит для бесперебойного снабжения Ялты на целый год

Водохранилище в Кырму зимой. Фото: скриншот из видео/youtube

В прошлом декабре жители Ялты с тревогой встречали наступление нового года ввиду ограниченных ресурсов в местных водохранилищах. Не менее тревожным стал период перед началом курортного сезона. Однако в этом году ситуация переменилась в лучшую сторону, сообщила глава местной администрации Янина Павленко.

По ее словам, осенне-зимние осадки продолжают пополнять водные запасы Большой Ялты.

- По информации Врио директора ГУП РК «Водоканал ЮБК» Алексея Григорьева, в Загорском водохранилище свыше 20 миллионов кубометров воды, это 87% от общего объема (в январе было чуть более миллиона кубометров), в Счастливенском – 6 миллионов или 57% от объема (год назад – чуть больше 2,5 миллиона кубометров), - сообщила Павленко.

Она отметила, что этих запасов хватит как минимум еще на год для бесперебойного водоснабжения Большой Ялты, даже если в ближайшее время не будет притока.

- Имеем плюсом снежные запасы на плато, также продолжаем брать воду из восполняемых природных источников - Хаста-Баш, Уч-Кош и Массандровского водопада, - добавила градоначальница.

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