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Общество27 декабря 2021 15:15

Отельеры назвали количество «одноразовых» туристов в Крыму в этом году

Многие блогеры стали выкладывать негативные видео
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
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Все больше россиян выбирают Крым местом для отдыха.

Все больше россиян выбирают Крым местом для отдыха.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Из-за коронавирусных ограничений Крым в этом году посетило много «одноразовых» туристов. Это люди, которые были вынуждены отдыхать на полуострове из-за закрытых заграничных курортов, и которые больше в Крым не вернутся. Как рассказала КП глава Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова, фактически каждый десятый турист на полуострове в этом году был «одноразовым».

- Турист в этом году изменился. Много людей поехало просто потому, что больше некуда. Это был вынужденный отдых, потому что многие направления были закрыты, а отпуска были короткие. То есть мы не любим Крым, мы не хотим в Крым, но больше некуда. Это туристы одноразовые. И таких одноразовых туристов было 10-12%. Надеемся, что таких людей в следующем году у нас будет меньше. Мы не боимся конкуренции, у Крыма есть свой преданных турист, который по нему скучает, - отметила Стамбульникова.

Кроме того, в этом году все больше туристов, называющих себя блогерами, стали снимать и выкладывать видео с негативными отзывами об отдыхе в Крыму. Если раньше люди предпочитали промолчать, если их что-то не устраивало, то сейчас они активно об этом говорят, отметила Стамбульникова.

По информации Сергея Аксенова, за 11 месяцев 2021 года турпоток в Крым превысил 9 млн человек. Это на 1,6 миллиона больше, чем в доковидном 2019-м.

В Минкурортов республики тем временем обновили правила посещения Крыма на новогодние праздники, предупредив туристов о действующих ограничениях.

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