Аксенов рассказал о мерах поддержки для врачей, которые приезжают в Крым на работу

По каждому случаю вопрос будет решаться индивидуально Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Крыма сообщил, что детей врачей, которые переедут в Крым на работу, будут без очереди устраивать в детские сады. Такое заявление Сергей Аксенов в ходе итоговой пресс-конференции.

- Сейчас с федеральным центром согласовываем в части того, чтобы детей медицинских работников, которые приезжают в Крым, можно было бы без очереди в детский сад. У многих этот вопрос стоит на повестке дня, - отметил глава.

Но, по мнению Сергея Аксенова, жилищный вопрос для медицинских сотрудников наиболее привлекательный. В этой части запланировано выделение субсидий на обеспечение медиков жильем. Глава Крыма отметил, что по каждому случаю вопрос будет решаться индивидуально.

- По всей республике Крым нехватка узких специалистов. Раз в неделю мы проводим совещания с Минздравом по этому вопросу. Только личное участие главврачей и тех сотрудников, которые в Минздраве отвечают за кадровую мобилизацию, только может помочь решить вопрос, - резюмировал глава республики.

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