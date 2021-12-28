Instagram снова заблокировал профиль телеканала «Крым 24»

В этом году 12 марта телерадиокомпания уже оказывалась в блоке Фото: Архив "КП"

Профиль Instagram телеканала «Крым-24» вновь оказался заблокированным, сообщили в Telegram-канале СМИ.

- Instagram снова заблокировал наш аккаунт по непонятным причинам. На письма техподдержка так и не ответила. Санта-Клаус и его олени нам не помогли. То хакеры, то блокировки, но «Крым-24» не сдается. И пока специалисты занимаются восстановлением доступа к основной площадке, мы создали резервный аккаунт, - сообщили в публикации.

Напомним, в этом году 12 марта телерадиокомпания уже оказывалась в блоке. Тогда администрация соцсети обвинила крымский телеканал в «накрутке лайков», однако руководство канала отрицало эти обвинения.

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