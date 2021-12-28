Крым получит 12 миллиардов рублей на ремонт дорог

Если сумму освоят в первом полугодии, то аналогичное количество средств доведут дополнительно
Фото: Анна КИРИЕНКО
На ремонт дорог в следующем году Крым получит 12 миллиардов рублей. В эту сумму войдут и работы по содержанию дорожной сети. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов во время итоговой пресс-конференции.
- Подтверждено 12 миллиардов рублей. 8 миллиардов рублей на строительство и капитальный ремонт дорог, 4 миллиарда - на содержание и обслуживание дорожной сети, - дополнил Аксенов.
Глава Крыма отметил, если по итогам первого полугодия эти средства будут освоены, то дополнительно будет выделена такая же сумма.
Работы, по словам Аксенова, начнутся с января будущего года при благоприятных погодных условиях.
- Лимиты практически везде доведены, поэтому если погода будет сухая, позволит работать на улице, мы уже в январе приступим к этой работе, - резюмировал глава.
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