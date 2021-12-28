Крымские власти ищут инвесторов для развития территории озера Сиваш

Залив Сиваш в Крыму. Фото: скриншот из видео/youtube

Акватория озера Сиваш в Крыму является настоящей кладовой в плане грязевых ресурсов, а вся прилегающая территория - отличная ресурсная база для охотничьего туризма. В связи с этим крымские власти ищут инвесторов для реализации ряда проектов по организации рекреационных зон.

- Это больше связано, наверное, с природным туризмом. Есть интересные зоны для посещения. Но с точки зрения полезных ископаемых в этом озере мы, к сожалению, вперед пока не продвинулись. То есть интерес есть, приезжали различные крупные компании, которые говорили о готовности это сделать, брали анализы, но дальше исследований дело не сдвинулось, - рассказал глава РК Сергей Аксенов во время итоговой пресс-конференции.

Способы извлечения и технологии чаще всего используются зарубежные. Для их поддержки необходимо обеспечить подходящее обслуживание. Из-за санкционного режима, например, два проекта не получилось реализовать.

- Тем не менее, коллеги уехали с целью найти научные учреждения на территории РФ, которые могли бы им подсказать [решение]. Само направление перспективное, в ручном режиме ищем тех, кто готов производить такое освоение. Я не готов все проекты поддерживать, но все, что связано с зеленым туризмом, с нашими достопримечательностями и возможностью проведения времени на открытом воздухе, даже создание и развитие каких-нибудь эко-ферм в этом районе, должно быть рассмотрено, - пояснил Аксенов.

К настоящему моменту уже найдет один крупный инвестор, который готов взяться за строительство подобного производства. Более детальная информация относительно этого вопроса появится после 15 января.

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