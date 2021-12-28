Крым полностью обновит парк машин скорой помощи в 2022 году

В первом квартале 2022 года дополнительно поступит еще 89 машин

В 2022 году Центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи Республики Крым полностью обновит парк техники. Об этом рассказал Сергей Аксенов в ходе итоговой пресс-конференции.

- Завтра (29 декабря) передадим Центру 100 новых автомобилей скорой медицинской помощи. В первом квартале 2022 года еще 89 автомобилей. То есть, Центр медицины катастроф полностью обновит парк техники, - уточнил глава республики.

Сергей Аксенов дополнил, что в республике открываются новые физкультурно-оздоровительные центры. Так, в Евпатории уже на завершающую стадию выходит введение в эксплуатацию дворца спорта. В следующем году в Ялте планируют построить гимнастический зал. Подобный запрос есть и у Керчи.

- Коллегам (из Керчи) помогаю финансово с точки зрения снятия зала в аренду, - добавил Аксенов.

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