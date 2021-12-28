Симферополь получит 100 новых автобусов

Дополнительно отремонтируют еще 42 автобуса Фото: Архив "КП"

Симферополь получит 100 новых единиц транспорта на маршруты. Дополнительно будет отремонтировано еще 42 автобуса. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов в ходе итоговой пресс-конференции.

- 140 единиц нового транспорта в Симферополе позволят практически полностью снять повестку дня в той части, что вечером транспорт не ходит. Конечно, это еще работа органов власти. Нужно тем, кто отвечает за эту работу, ездить в общественном транспорте и отвечать за то, что происходит на конечных остановках, - отметил Аксенов.

Всего предприятие «Крымтроллейбус» получит 300 новых автобусов, которые будут распределены по городам региона. Так, в Джанкойский район направят 32 единиц нового транспорта, а в Джанкой - 12.

Что касается междугороднего сообщения, то крымский глава отметил, что оно налажено, а новые маршруты будут появляться по востребованности.

- На междугородние маршруты внутри республики выйдут 80 новых единиц транспорта, - дополнил глава.

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