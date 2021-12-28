Аксенов попросил Путина подключить Генпрокуратуру к процессу о скифском золоте

Глава Крыма отправил письма в Министерство иностранных дел и Министерство юстиции

По мнению главы республики Сергея Аксенова, стороной процесса по «скифскому золоту» должна стать Россия, а не только крымские музеи. Это должно уравновесить участников процесса.

- С точки зрения веса, понятно, что участие российского государства повысит статус и значимость этого суда, - отметил глава республики во время итоговой пресс-конференции.

Сергей Аксенов также обращался к президенту Владимиру Путину для того, чтобы включить представителей Генпрокуратуры в судебный процесс о принадлежности уникальной коллекции.

- Подготовил и отправил письма в Министерство иностранных дел и Министерство юстиции в части обоснования позиции, что, на мой взгляд, необходимой стороной по делу должно быть государство, а не крымские музеи, - сказал Аксенов.

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