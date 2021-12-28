Сейчас на полуострове проживают 2,5 миллиона человек. Фото: космонавт Антон Шкаплеров

Население Крыма может увеличиться в 5 раз до 10 миллионов человек. Об этом на пресс-конференции заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Количество населения важно для экономической ситуации, - подчеркнул он. - С учетом пригодных территорий в сельской местности и приморских регионах для создания новых инфраструктурных проектов, поселков, городов, по разным прогнозам население Крыма могло бы комфортно и без напряжения составлять до 10 миллионов человек.

По словам главы Крыма, инструменты увеличения населения в регионе сейчас рассматриваются. Речь идет о строительстве поселков городского типа в Сакском, Симферопольском районах, что даст толчок к развитию территорий. Решения будут приниматься не в ущерб местным жителям и проходить общественное обсуждение.

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