Санкции не смогли остановить развитие Крыма – Аксенов

Несмотря на санкции, полуостров развивается и преображается Фото: Архив "КП"

За восемь лет в составе России в Крыму были реализованы сотни инфраструктурных проектов на разных уровнях и в разных сферах, считает глава республики Сергей Аксенов.

Несмотря на санкции, полуостров развивается и преображается. Менее чем за 8 лет в условиях санкций была проделана работа больше, чем за предыдущие десятилетия.

По мнению доктора политических наук и политолога Владимира Узунова, курс на реализацию инфраструктурных проектов определяет траекторию дальнейшего развития Крыма.

- И от их своевременной реализации зависит как изменение демографической ситуации, так и развитие гражданского общества. Правительство Крыма предприняло все меры освоения средств, выделенных в 2021 году и осуществило контроль на местах по обеспечению сроков реализации, - отметил эксперт.

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