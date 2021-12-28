В Симферополе завершено строительство Центра олимпийской подготовки по водным видам спорта

Центр олимпийской подготовки по водным видам спорта Симферополя откроет свои двери к лету 2022 года Фото: Архив "КП"

Строительство в Центре олимпийской подготовки по водным видам спорта в Симферополе завершено. Свои двери обновленный объект должен открыть уже к июню 2022 года.

- К 1 апреля должны завершиться все работы по пуско-наладке газовой котельной, которую 25 декабря доставили в Республику Крым, - сообщила в эфире «Радио Крым» министр спорта РК Ольга Торубарова.

Главная часть работ уже выполнена, впереди - благоустройство прилегающей территории. По планам, в Центре олимпийской подготовки будет работать три бассейна. Площадь самого большого составит порядка 50 квадратных метров, физкультурно-оздоровительный бассейн для взрослых запланирован на 25 квадратных метров, также появится детский бассейн.

Все занятия будут проводиться по трем направлениям: синхронное плавание, плавание и водное поло. Площадь двухэтажного водного центра составит 18,7 тысячи квадратных метров. Заниматься в его стенах смогут не только профессиональные спортсмены, но и все желающие по абонементам.

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